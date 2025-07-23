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عربي-دولي

في موقف دولي متصاعد.. البرازيل تدعم قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:20
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قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن البرازيل ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.
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ورفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 2023، وطلبت فيها من المحكمة إعلان أن إسرائيل انتهكت التزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها العسكرية على «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)» في غزة.

وطلبت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، من المحكمة بالفعل الانضمام إلى الدعوى. (الشرق الأوسط)
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