في موقف دولي متصاعد.. البرازيل تدعم قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

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قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية على بسبب تصرفاتها في .ورفعت جنوب الدعوى في 2023، وطلبت فيها من المحكمة إعلان أن إسرائيل انتهكت التزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها العسكرية على «حركة الإسلامية (حماس)» في غزة.وطلبت دول أخرى، مثل وتركيا وكولومبيا، من المحكمة بالفعل الانضمام إلى الدعوى. (الشرق الأوسط)