حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء

أعلنت حركة أنّها سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لمدة 60 يوما.

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وتأتي الخطوة في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر.

وجاء في بيان، نشرته الحركة عبر حسابها على" ": "حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل على مقترح وقف إطلاق النار" في غزة.



ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن مضمون الرد الذي قدمته. (سكاي نيوز عربية)