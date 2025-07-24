23 قتيلا و5 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

أودت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي بحياة 23 شخصا، فيما يستمر البحث عن 5 مفقودين، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية>

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وتم انتشال 4 جثث جديدة، منها 3 في بلدة سانتشيونغ في إقليم جنوب غيونغسانغ، وجثة في بلدة غابيونغ بإقليم غيونغغي، لترتفع الحصيلة من 19 إلى 23 ضحية. (روسيا اليوم)