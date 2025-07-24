على وقع الحديث عن ايجابيات.. إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح هدنة غزة



Advertisement

كشف مراسل موقع "أكسيوس" ، أن رد حماس حمل "تحسناً ملحوظاً" عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، الثلاثاء، بحسب المسؤول . أعلن مسؤول إسرائيلي، فجر الخميس، أن تلقت رد حركة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً.كشف مراسل موقع "أكسيوس" ، أن رد حماس حمل "تحسناً ملحوظاً" عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، الثلاثاء، بحسب المسؤول .

ونقل رافيد، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن " تلقت ردّ حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته".



وأضاف المسؤول: "الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل".



وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "هناك تحسناً ملحوظاً في رد حماس مقارنة بردها السابق، يوم الثلاثاء، الآن هناك ما يمكن العمل عليه".