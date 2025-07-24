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عربي-دولي

على وقع الحديث عن ايجابيات.. إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح هدنة غزة

Lebanon 24
24-07-2025 | 03:45
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أعلن مسؤول إسرائيلي، فجر الخميس، أن تل أبيب تلقت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتدرسه حالياً.
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كشف مراسل موقع "أكسيوس" في إسرائيل باراك رافيد، أن رد حماس حمل "تحسناً ملحوظاً" عن ردها الأخير الذي رفضه الوسطاء، الثلاثاء، بحسب المسؤول الإسرائيلي.
ونقل رافيد، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن "إسرائيل تلقت ردّ حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته".

وأضاف المسؤول: "الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس، يوم الثلاثاء، والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء، دون أن يتم نقله إلى إسرائيل".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "هناك تحسناً ملحوظاً في رد حماس مقارنة بردها السابق، يوم الثلاثاء، الآن هناك ما يمكن العمل عليه".
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