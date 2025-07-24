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مقتل 9 تايلانديين وإصابة 14 في الاشتباكات مع كمبوديا

Lebanon 24
24-07-2025 | 05:47
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 فيما يخوض البلدان اشتباكات حدودية هي الأسوأ منذ حوالى 15 عاماً، أعلن الجيش التايلاندي أن "الضربات الجوية الكمبودية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات، وإصابة 14 آخرين.
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وقُتل ستة أشخاص بهجوم قرب محطة وقود في محافظة سيساكيت واثنان في محافظة سورين وواحد في مقاطعة أوبون راتشاثاني، وكلها في شمال شرق البلاد.
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