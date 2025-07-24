هذا ما جاء في بيان عشائر غزة بخصوص مصر!

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أعلنت الهيئة لشؤون العشائر في رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات التشويه والتقليل من الدور التاريخي الذي تلعبه مصر في دعم القضية . وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن مصر "كانت وستظل سنداً وعوناً أساسياً"، مشيرة إلى أن مواقفها وتضحياتها السياسية والإنسانية على مدار العقود تُحفظ في الذاكرة الفلسطينية والتاريخ العربي.ودعت العشائر إلى تحري الدقة في تناول هذا الملف الحساس، محذّرة من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي تهدف إلى زرع الفرقة والتشكيك في المواقف الثابتة. وشددت الهيئة على أن مصر ستبقى في طليعة المساندة لنضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها .ويأتي هذا البيان في أعقاب إصدار توضيحاً أعربت فيه عن استيائها من "دعاية مغرضة" أطلقتها بعض القوى والتنظيمات، اتهمت مصر "زيفاً" بالتواطؤ في الحصار على غزة. ووصفت تلك المزاعم بأنها "واهية وسطحية" ولا تتفق مع الحقائق أو المصالح ، مؤكدة أنها تمثل جزءاً من حملة نفسية تهدف لإضعاف الموقف العربي وتشتيت الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية.