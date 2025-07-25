قتلى وجرحى... إنفجار هزّ مبنى من 10 طوابق في روسيا (فيديو)

انفجار قوي يهز مبنى سكنيا في ساراتوف الروسية وأنباء عن سقوط ضحايا (فيديو)

أعلنت الطوارئ في مقاطعة ساراتوف الروسية عن وقوع انفجار في مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ساراتوف، فيما تحدثت تقارير أولية عن سقوط عدد من القتلى والإصابات. pic.twitter.com/QhX2kkhkt6