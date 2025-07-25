Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى... إنفجار هزّ مبنى من 10 طوابق في روسيا (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1396392-638890426605587589.jpg
Doc-P-1396392-638890426605587589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزّ انفجار مبنى سكنيّاً مكوّناً من 10 طوابق في مدينة ساراتوف الروسيّة.
 
 
وأشارت السلطات في ساراتوف، أنّ الإنفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يملكه فنان شهير.. انهيار مبنى من 7 طوابق وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
lebanon 24
25/07/2025 18:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى... إنهيار مبنى على قوّة إسرائيليّة
lebanon 24
25/07/2025 18:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل و 10 جرحى في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
lebanon 24
25/07/2025 18:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا: وسائل إعلام محلية: قتلى وجرحى بانفجار مجهول شرق مدينة حماة
lebanon 24
25/07/2025 18:43:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:25 | 2025-07-25
11:19 | 2025-07-25
11:08 | 2025-07-25
11:00 | 2025-07-25
10:47 | 2025-07-25
10:24 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24