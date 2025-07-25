Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيرانيّ بعد محادثات إسطنبول: اتفقنا على استمرار المشاورات

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1396478-638890559859714633.jpg
Doc-P-1396478-638890559859714633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في ختام مباحثات إسطنبول بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قال نائب وزير الخارجية الإيرانيّة كاظم غريب آبادي، إنّ "طهران أجرت نقاشا جادا وصريحاً، وأوضحت مواقفها المبدئية للأوروبيين".
Advertisement
 
 
وأضاف آبادي: "اتفقنا مع القوى الأوروبية على استمرار المشاورات". (العربية)
مواضيع ذات صلة
نائب وزير خارجية إيران: اتفقنا مع القوى الأوروبية على استمرار المشاورات
lebanon 24
25/07/2025 18:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: طهران توافق على عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة المقبلة
lebanon 24
25/07/2025 18:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ CNN: مدة استمرار عملياتنا ضد إيران تعتمد على الرد الإيراني
lebanon 24
25/07/2025 18:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تؤكد استمرار المساعي لإبرام اتفاق شامل بشأن النووي الإيراني
lebanon 24
25/07/2025 18:45:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:25 | 2025-07-25
11:19 | 2025-07-25
11:08 | 2025-07-25
11:00 | 2025-07-25
10:47 | 2025-07-25
10:24 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24