مسؤول إيرانيّ بعد محادثات إسطنبول: اتفقنا على استمرار المشاورات

في ختام مباحثات إسطنبول بين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قال الإيرانيّة ، إنّ " أجرت نقاشا جادا وصريحاً، وأوضحت مواقفها المبدئية للأوروبيين".

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وأضاف آبادي: "اتفقنا مع القوى الأوروبية على استمرار المشاورات". (العربية)