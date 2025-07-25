القيادة المركزية الأميركية: قتلنا زعيماً بارزاً لتنظيم "داعش" في حلب

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها قتلت زعيما بارزا في تنظيم داعش في حلب شمالي .

Advertisement

وأضافت: "عناصر "داعش" الذين قتلناهم كانوا يمثلون خطرا على قواتنا والحكومة الجديدة".