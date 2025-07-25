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عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية: قتلنا زعيماً بارزاً لتنظيم "داعش" في حلب

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:33
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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها قتلت زعيما بارزا في تنظيم داعش في حلب شمالي سوريا
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وأضافت: "عناصر "داعش" الذين قتلناهم كانوا يمثلون خطرا على قواتنا والحكومة السورية الجديدة".
 
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