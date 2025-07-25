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عربي-دولي

قوات الدعم السريع تهاجم قرية بغرب السودان وتوقع 30 قتيلاً

Lebanon 24
25-07-2025 | 12:35
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قالت مجموعة "محامو الطوارئ" التي تراقب الحرب في السودان، الجمعة، إن قوات الدعم السريع قتلت 30 مدنيا على الأقل بينهم نساء وأطفال في هجوم استمر يومين على قرية في غرب البلاد.
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وأوضحت المنظمة التي توثق فظائع الحرب إن الهجمات وقعت الأربعاء والخميس واستهدفت قرية بريما رشيد قرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في اليوم الأول و27 في اليوم الثاني.
وأضافت في بيانها أن من بين القتلى نساء وأطفالا.
واعتبرت أن ما "ارتكبته القوات من قتل عشوائي واستهداف مباشر للمدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي".
وأشارت إلى أن اشتباكات وقعت أيضا في قرية بريما رشيد قرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان وهي نقطة عبور رئيسية كان يستخدمها الجيش لإرسال تعزيزات إلى غرب البلاد. (الحدث)
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