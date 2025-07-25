قوات الدعم السريع تهاجم قرية بغرب السودان وتوقع 30 قتيلاً

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قالت مجموعة "محامو الطوارئ" التي تراقب الحرب في ، الجمعة، إن قتلت 30 مدنيا على الأقل بينهم نساء وأطفال في هجوم استمر يومين على قرية في غرب البلاد.وأوضحت المنظمة التي توثق فظائع الحرب إن الهجمات وقعت الأربعاء والخميس واستهدفت قرية بريما رشيد قرب مدينة النهود في ولاية ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في اليوم الأول و27 في اليوم الثاني.وأضافت في بيانها أن من بين القتلى نساء وأطفالا.واعتبرت أن ما "ارتكبته القوات من قتل عشوائي واستهداف مباشر للمدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي".وأشارت إلى أن اشتباكات وقعت أيضا في قرية بريما رشيد قرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان وهي نقطة عبور رئيسية كان يستخدمها الجيش لإرسال تعزيزات إلى غرب البلاد. (الحدث)