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هنغاريا تأمل بحل أزمة أوكرانيا خلال 50 يومًا

Lebanon 24
26-07-2025 | 03:20
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قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن بلاده تأمل في إيجاد حل للصراع الأوكراني خلال الخمسين يوما التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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وأضاف سيارتو: "نأمل أن تتكلل المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية بالنجاح. ونأمل أن يتم التوصل إلى حل خلال هذه الأيام الخمسين أو الخمسة والأربعين يوما".

وفي 14 تموز، أعلن ترامب قراره مواصلة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف إذا قامت أوروبا بدفع ثمن هذه الشحنات. وسيتولى حلف الناتو تنسيق هذه العملية.

كما أفاد الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما. (روسيا اليوم)

 
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