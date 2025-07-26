هنغاريا تأمل بحل أزمة أوكرانيا خلال 50 يومًا

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قال الهنغاري في مقابلة مع ، إن بلاده تأمل في إيجاد حل للصراع الأوكراني خلال الخمسين يوما التي تحدث عنها .وأضاف سيارتو: "نأمل أن تتكلل المفاوضات حول الأزمة بالنجاح. ونأمل أن يتم التوصل إلى حل خلال هذه الأيام الخمسين أو الخمسة والأربعين يوما".وفي 14 ، أعلن قراره مواصلة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إذا قامت بدفع ثمن هذه الشحنات. وسيتولى حلف تنسيق هذه العملية.كما أفاد الرئيس الأمريكي بأن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على وشركائها التجاريين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التسوية في خلال 50 يوما. (روسيا اليوم)