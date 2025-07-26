بسبب حظر ترامب.. غضب واسع بعد منع فريق فنزويلي للناشئين من دخول أميركا

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وأكدت رابطة البيسبول الدولية للصغار، يوم الجمعة، أن فريق كاسيك مارا من مدينة ماراكايبو الفنزويلية، والذي تأهل إلى البطولة بعد فوزه ببطولة أميركا اللاتينية، لن يتمكن من الحضور بسبب رفض التأشيرات. ووصفت الرابطة القرار بأنه "مخيب للآمال للغاية، خاصة لهؤلاء الرياضيين الشباب".وكان الفريق قد توجه قبل أسبوعين إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا لتقديم طلبات التأشيرة، نيل فرصة تحقيق "حلم الطفولة" بالمشاركة في البطولة، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض، ما دفع الفريق لإصدار بيان شديد اللهجة جاء فيه: "ماذا نفعل بهذا القدر من الظلم؟ ماذا نفعل بالألم الذي لحق بأطفالنا؟"ويأتي هذا التطور بعد أن فرض في بداية حزيران الماضي حظر سفر على فنزويلا إلى جانب 12 دولة أخرى، citing ما سماه "تهديدات أمنية"، رغم تصريحات سابقة للبيت الأبيض أكدت وجود استثناءات للأحداث الرياضية الكبرى مثل والألعاب الأولمبية.لكن يبدو أن بطولة العالم للبيسبول للكبار، المخصصة للفئة العمرية من 13 إلى 16 عامًا، لم تدرج ضمن هذه الاستثناءات، ما أثار جدلاً حول المعايير المطبقة في التعامل مع الرياضيين الشباب.وفي سابقة نادرة، تم استبدال الفريق الفنزويلي بفريق سانتا ماريا دي أغوايو من ولاية تاماوليباس المكسيكية، وصيف بطولة أمريكا اللاتينية. هذا القرار زاد من مشاعر الغضب لدى المسؤولين الفنزويليين، إذ قال كندريك غوتيريز، الدوري في فنزويلا: "لا أفهم لماذا استثنوا وتركوا فنزويلا خارج القائمة... هذا ليس عدلاً".يُذكر أن الحادثة تأتي بعد أسابيع فقط من رفض منح تأشيرة لفريق الطائرة النسائي الكوبي للمشاركة في بطولة نظّمت في بورتوريكو، ما يعكس توتراً متصاعداً في تعامل مع الفرق الرياضية من دول مدرجة على لوائح الحظر.