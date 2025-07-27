أزمة نفسية عميقة تضرب الجيش الإسرائيلي.. آلاف المصابين بالاكتئاب والصدمة!

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ووفقاً للصحيفة، يخضع أكثر من 10 آلاف جندي حالياً لعلاج نفسي، مع تزايد ملحوظ في حالات الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، لا سيما بين الجنود الشباب.وأشارت الأرقام إلى أن نحو 3600 جندي شُخّصوا بإصابة مباشرة باضطراب ما بعد الصدمة، بينما قدّم نحو 9 آلاف آخرين خلال عام 2024 طلبات رسمية إلى للاعتراف بإصابتهم النفسية.كما لفت التقرير إلى أن ما يقارب 18 ألف جندي أصيبوا بإعاقات جسدية أو نفسية منذ بداية الحرب، ما ينذر بأزمة نفسية عميقة وطويلة الأمد في صفوف الجيش.وذكرت الصحيفة أن المستشفيات استقبلت منذ اندلاع الحرب ما يقارب 19 ألف جندي مصاب، بينهم عدد كبير يعاني من أزمات نفسية حادة.ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن التقديرات تشير إلى أن عدد المصابين النفسيين من الجنود والمدنيين قد يصل إلى 50 ألف شخص بحلول عام 2028، معظمهم ممن خاضوا الحرب في غزة، وسيحتاجون إلى دعم نفسي بدرجات متفاوتة.كذلك، كشفت المعطيات عن انتحار 54 جنديا إسرائيليا منذ بدء الحرب، وفق ما أوردته جهات صحية رسمية.وأفادت المصادر بأن أكثر من 12 ألف جندي لم يتمكنوا من العودة إلى ساحة القتال بسبب الآثار النفسية التي خلفها القتال، مما يسلط الضوء على التحديات النفسية المتزايدة داخل الإسرائيلية في ظل استمرار الحرب.