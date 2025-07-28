28
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تهديد ترامب.. إيران تحذر من رد عنيف على أي هجوم جديد
Lebanon 24
28-07-2025
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتبادل
الولايات المتحدة
الأميركية وإيران، التهديدات بينهما، فبعد أن حذر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
باستهداف المنشآت النووية
الإيرانية
من جديد، في حال أقدمت
طهران
على
إعادة تشغيل
المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. وفي المقابل، حذر
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، من ردّ قاسٍ على أي إعتداء جديد، مؤكدا أنه "تكرار العدوان سيُقابل برد عنيف لا يمكن إخفاء عواقبه".
Advertisement
وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": "
إيران
تعلم جيدا ما حدث خلال العدوان الأميركي
الإسرائيلي
الأخير، سواء لنا أو لأعدائنا، بما في ذلك حجم الضربات والتي لا تزال المعلومات عنها خاضعة للرقابة والتكتم.. إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد بقوة أكبر، وبطريقة يستحيل معها إخفاء العواقب".
وشدّد عراقجي على رفض بلاده لغة التهديد، مؤكدًا أن "إيران، أمة ذات حضارة عمرها سبعة آلاف عام، لا تنحني للترهيب، بل تستجيب فقط للاحترام".
وأوضح عراقجي أن "أكثر من مليون إيراني بحاجة إلى نظائر مشعة طبية ينتجها مفاعل طهران البحثي"، مشددًا على ضرورة التخصيب لتزويد المفاعلات النووية بالوقود. واعتبر أن "أي عاقل لن يتخلى عن ثمرة استثمار ضخم في تكنولوجيا سلمية تنقذ الأرواح فقط لإرضاء مطالب خارجية متغطرسة".
وحول الضربة الأميركية الأخيرة، قال إن "القصف غير القانوني أثبت ما كنا نقوله دومًا، وهو أن الخيار العسكري فاشل، وأن الحلّ التفاوضي هو الطريق الممكن".
وختم عراقجي بالقول: "برنامجنا
النووي
السلمي لم يُشترَ، بل بُني بالتضحيات. قد تتضرر منشآتنا، لكن تصميمنا لا يُقصف". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تركيا تحذّر من تصعيد خطير في المنطقة بعد الهجوم الأميركي على إيران
Lebanon 24
تركيا تحذّر من تصعيد خطير في المنطقة بعد الهجوم الأميركي على إيران
29/07/2025 00:41:48
29/07/2025 00:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إيران سترد على أي تهديد بتهديد وعلى أي إجراء بإجراء مضاد
Lebanon 24
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إيران سترد على أي تهديد بتهديد وعلى أي إجراء بإجراء مضاد
29/07/2025 00:41:48
29/07/2025 00:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحذّر من رد “قاس جداً” إذا أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية مشروع قرار الإدانة
Lebanon 24
إيران تحذّر من رد “قاس جداً” إذا أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية مشروع قرار الإدانة
29/07/2025 00:41:48
29/07/2025 00:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: أي رد لحزب الله على الهجوم الإسرائيلي على إيران هو إنتحار له
Lebanon 24
مطر: أي رد لحزب الله على الهجوم الإسرائيلي على إيران هو إنتحار له
29/07/2025 00:41:48
29/07/2025 00:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حادث أمني" في غزة.. إصابة 6 جنود إسرائيليين بهجوم مسلح
Lebanon 24
"حادث أمني" في غزة.. إصابة 6 جنود إسرائيليين بهجوم مسلح
16:55 | 2025-07-28
28/07/2025 04:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل
Lebanon 24
"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل
16:48 | 2025-07-28
28/07/2025 04:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة طعن تهزّ لندن.. مقتل شخصين وإصابة آخرين داخل شركة
Lebanon 24
حادثة طعن تهزّ لندن.. مقتل شخصين وإصابة آخرين داخل شركة
16:40 | 2025-07-28
28/07/2025 04:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تهاجم مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "مسرحية دعائية"
Lebanon 24
واشنطن تهاجم مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "مسرحية دعائية"
16:38 | 2025-07-28
28/07/2025 04:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن جاسوس بين إيران وإسرائيل.. القصة بدأت بـ"علاقة حب"!
Lebanon 24
مفاجأة عن جاسوس بين إيران وإسرائيل.. القصة بدأت بـ"علاقة حب"!
15:33 | 2025-07-28
28/07/2025 03:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
بعد زياد الرحباني.. الموت يغيب فنانا شهيرا بعد صراع صامت مع مرض السرطان (صورة)
23:31 | 2025-07-27
27/07/2025 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي
Lebanon 24
إبن زوجة زياد الرحباني السابقة يحضر مراسم الجنازة.. إليكم الفيديو التالي
10:50 | 2025-07-28
28/07/2025 10:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
Lebanon 24
ما حقيقة هروب إبنة وائل جسار وزواجها من نجل راغب علامة؟
06:54 | 2025-07-28
28/07/2025 06:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
Lebanon 24
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
10:35 | 2025-07-28
28/07/2025 10:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لم يُفارق الحياة في المستشفى.. معلومات جديدة تُكشف عن وفاة الفنان زياد الرحباني
02:14 | 2025-07-28
28/07/2025 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-07-28
"حادث أمني" في غزة.. إصابة 6 جنود إسرائيليين بهجوم مسلح
16:48 | 2025-07-28
"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل
16:40 | 2025-07-28
حادثة طعن تهزّ لندن.. مقتل شخصين وإصابة آخرين داخل شركة
16:38 | 2025-07-28
واشنطن تهاجم مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "مسرحية دعائية"
15:33 | 2025-07-28
مفاجأة عن جاسوس بين إيران وإسرائيل.. القصة بدأت بـ"علاقة حب"!
15:12 | 2025-07-28
الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن لتعديل عقوبات سوريا
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
29/07/2025 00:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
29/07/2025 00:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
29/07/2025 00:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24