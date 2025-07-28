بعد تهديد ترامب.. إيران تحذر من رد عنيف على أي هجوم جديد



Advertisement تتبادل الأميركية وإيران، التهديدات بينهما، فبعد أن حذر الرئيس الأميركي باستهداف المنشآت النووية من جديد، في حال أقدمت على المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. وفي المقابل، حذر ، من ردّ قاسٍ على أي إعتداء جديد، مؤكدا أنه "تكرار العدوان سيُقابل برد عنيف لا يمكن إخفاء عواقبه".

وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": " تعلم جيدا ما حدث خلال العدوان الأميركي الأخير، سواء لنا أو لأعدائنا، بما في ذلك حجم الضربات والتي لا تزال المعلومات عنها خاضعة للرقابة والتكتم.. إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد بقوة أكبر، وبطريقة يستحيل معها إخفاء العواقب".





وشدّد عراقجي على رفض بلاده لغة التهديد، مؤكدًا أن "إيران، أمة ذات حضارة عمرها سبعة آلاف عام، لا تنحني للترهيب، بل تستجيب فقط للاحترام".



وأوضح عراقجي أن "أكثر من مليون إيراني بحاجة إلى نظائر مشعة طبية ينتجها مفاعل طهران البحثي"، مشددًا على ضرورة التخصيب لتزويد المفاعلات النووية بالوقود. واعتبر أن "أي عاقل لن يتخلى عن ثمرة استثمار ضخم في تكنولوجيا سلمية تنقذ الأرواح فقط لإرضاء مطالب خارجية متغطرسة".



وحول الضربة الأميركية الأخيرة، قال إن "القصف غير القانوني أثبت ما كنا نقوله دومًا، وهو أن الخيار العسكري فاشل، وأن الحلّ التفاوضي هو الطريق الممكن".



وختم عراقجي بالقول: "برنامجنا السلمي لم يُشترَ، بل بُني بالتضحيات. قد تتضرر منشآتنا، لكن تصميمنا لا يُقصف". (روسيا اليوم)