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عربي-دولي

بعد تهديد ترامب.. إيران تحذر من رد عنيف على أي هجوم جديد

Lebanon 24
28-07-2025 | 15:47
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تتبادل الولايات المتحدة الأميركية وإيران، التهديدات بينهما، فبعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية من جديد، في حال أقدمت طهران على إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من ردّ قاسٍ على أي إعتداء جديد، مؤكدا أنه "تكرار العدوان سيُقابل برد عنيف لا يمكن إخفاء عواقبه".
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وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": "إيران تعلم جيدا ما حدث خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي الأخير، سواء لنا أو لأعدائنا، بما في ذلك حجم الضربات والتي لا تزال المعلومات عنها خاضعة للرقابة والتكتم.. إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد بقوة أكبر، وبطريقة يستحيل معها إخفاء العواقب".


وشدّد عراقجي على رفض بلاده لغة التهديد، مؤكدًا أن "إيران، أمة ذات حضارة عمرها سبعة آلاف عام، لا تنحني للترهيب، بل تستجيب فقط للاحترام".

وأوضح عراقجي أن "أكثر من مليون إيراني بحاجة إلى نظائر مشعة طبية ينتجها مفاعل طهران البحثي"، مشددًا على ضرورة التخصيب لتزويد المفاعلات النووية بالوقود. واعتبر أن "أي عاقل لن يتخلى عن ثمرة استثمار ضخم في تكنولوجيا سلمية تنقذ الأرواح فقط لإرضاء مطالب خارجية متغطرسة".

وحول الضربة الأميركية الأخيرة، قال إن "القصف غير القانوني أثبت ما كنا نقوله دومًا، وهو أن الخيار العسكري فاشل، وأن الحلّ التفاوضي هو الطريق الممكن".

وختم عراقجي بالقول: "برنامجنا النووي السلمي لم يُشترَ، بل بُني بالتضحيات. قد تتضرر منشآتنا، لكن تصميمنا لا يُقصف". (روسيا اليوم)
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