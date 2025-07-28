تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

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اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن القتال تواصل الثلاثاء في مواقع حدودية عدة.وقال ريتشا سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان إنه "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبب فيها الجانب الكمبودي، مما أدى إلى بين الجانبين استمر حتى " الثلاثاء، "كما وقعت اشتباكات في منطقة سام استمرت حتى الساعة 5:30".وكان البلدان اتفقا الاثنين في ختام محادثات سلام جرت في ماليزيا على "هدنة فورية وغير مشروطة" يبدأ سريانها منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لإنهاء اشتباكات بينهما طوال خمسة أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.بدوره، قال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، وينتاي سواري، في بيان إنه "عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، رصد الجانب التايلاندي أن القوات شنت هجمات مسلحة على مناطق عدة داخل الأراضي التايلاندية".وأضاف أن "هذا الأمر يشكل انتهاكا متعمدا للاتفاق ومحاولة واضحة لتقويض ، وتايلاند مضطرة للرد بطريقة مناسبة في إطار ممارستها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس".بالمقابل، نفت المتحدثة باسم الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع "أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين في أي من المناطق".بدوره، أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت في منشور عبر " " صباح اليوم الثلاثاء أن " هدأت منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل".