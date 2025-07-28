Advertisement

عربي-دولي

تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

Lebanon 24
28-07-2025 | 23:56
A-
A+
Doc-P-1397832-638893691106844822.jpg
Doc-P-1397832-638893691106844822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن القتال تواصل الثلاثاء في مواقع حدودية عدة.

وقال ريتشا سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان إنه "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبب فيها الجانب الكمبودي، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم" الثلاثاء، "كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت استمرت حتى الساعة 5:30".
Advertisement

وكان البلدان اتفقا الاثنين في ختام محادثات سلام جرت في ماليزيا على "هدنة فورية وغير مشروطة" يبدأ سريانها منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لإنهاء اشتباكات دارت بينهما طوال خمسة أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، وينتاي سواري، في بيان إنه "عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، رصد الجانب التايلاندي أن القوات الكمبودية شنت هجمات مسلحة على مناطق عدة داخل الأراضي التايلاندية".

وأضاف أن "هذا الأمر يشكل انتهاكا متعمدا للاتفاق ومحاولة واضحة لتقويض الثقة المتبادلة، وتايلاند مضطرة للرد بطريقة مناسبة في إطار ممارستها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس".

بالمقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع "أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين في أي من المناطق".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت في منشور عبر "فيسبوك" صباح اليوم الثلاثاء أن "الجبهة هدأت منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل".
مواضيع ذات صلة
كمبوديا تؤيد اقتراحا لوقف إطلاق النار لحل الصراع مع تايلاند
lebanon 24
29/07/2025 08:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كمبوديا: هدف محادثات ماليزيا اليوم هو التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار مع تايلندا
lebanon 24
29/07/2025 08:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كمبوديا: تايلاند استخدمت أسلحة محرّمة دولياً في هجماتها
lebanon 24
29/07/2025 08:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كمبوديا تدعو إلى تهدئة عاجلة مع تايلاند إثر تصاعد العنف على الحدود
lebanon 24
29/07/2025 08:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:15 | 2025-07-29
00:42 | 2025-07-29
23:59 | 2025-07-28
23:56 | 2025-07-28
23:51 | 2025-07-28
23:51 | 2025-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24