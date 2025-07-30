Advertisement

عربي-دولي

من داخل اسرائيل.. دعوات لفرض عقوبات عليها

Lebanon 24
30-07-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1398349-638894622581434017.jpeg
Doc-P-1398349-638894622581434017.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون والمثقفون العموميون، إلى فرض "عقوبات معوقة" من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل، وسط تصاعد الرعب بسبب تجويع غزة.
Advertisement


واتهمت الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة، تل أبيب بشن "حملة وحشية" وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة حتى الموت والتفكير في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبت بوقف إطلاق نار دائم في رسالة موجهة إلى صحيفة الغارديان البريطانية.
 
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بإيران
lebanon 24
30/07/2025 10:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لفرض عقوبات تتعلق بالاتفاق النووي
lebanon 24
30/07/2025 10:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للقمة الأوروبية: ندعو لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم
lebanon 24
30/07/2025 10:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
براك من السرايا: "الحزب" منظمة إرهابية ولا نفكر بفرض عقوبات على لبنان
lebanon 24
30/07/2025 10:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-07-30
02:07 | 2025-07-30
02:01 | 2025-07-30
01:10 | 2025-07-30
01:06 | 2025-07-30
00:58 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24