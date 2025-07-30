من داخل اسرائيل.. دعوات لفرض عقوبات عليها

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دعت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، بما في ذلك الأكاديميون والفنانون والمثقفون العموميون، إلى فرض "عقوبات معوقة" من قبل على ، وسط تصاعد الرعب بسبب تجويع غزة.واتهمت الشخصيات العامة البارزة، بشن "حملة وحشية" وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة حتى الموت والتفكير في الإزالة القسرية لملايين من ، وطالبت بوقف إطلاق نار دائم في رسالة موجهة إلى .