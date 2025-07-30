بلجيكا تنضم إلى خطة دولية لإنزال مساعدات على غزة

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بلجيكا إنها ستنضم إلى دول عدة، في عملية ينسقها لإنزال مساعدات من الجو لسكان غزة، في وقت قالت فيه وكالات لللأمم المتحدة، إن القطاع شفير المجاعة.وقالت وزارتا الخارجية والدفاع في بروكسل إن طائرة بلجيكية تحمل معدات طبية ومواد غذائية بـ600 ألف (690 ألف دولار) ستتوجّه "قريباً"ً إلى الأردن حيث ستبقى في استعداد لإنزال مساعدات من الجو بالتنسيق مع عمان.وبذلك، تنضم بلجيكا إلى بلدان غربية بينها ، وإسبانيا، وبريطانيا تسعى لإيصال المساعدات إلى غزة عبر الجو في ظل تفاقم المخاوف من مجاعة واسعة في القطاع.وقال البلجيكي ماكسيم بريفو: "عمليات الإنزال هذه، خطوة أولى، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تغطي على الحاجة العاجلة لتسهيل إيصال المساعدات برا". وأضاف "سأواصل مناشدة السلطات السماح بدخول هذه الشحنات إلى غزة براً في أسرع وقت ممكن".