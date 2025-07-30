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عربي-دولي

بلجيكا تنضم إلى خطة دولية لإنزال مساعدات على غزة

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:20
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بلجيكا إنها ستنضم إلى دول عدة، في عملية ينسقها الأردن لإنزال مساعدات من الجو لسكان غزة، في وقت قالت فيه وكالات لللأمم المتحدة، إن القطاع بات على شفير المجاعة.
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وقالت وزارتا الخارجية والدفاع في بروكسل إن طائرة بلجيكية تحمل معدات طبية ومواد غذائية بـ600 ألف يورو (690 ألف دولار) ستتوجّه "قريباً"ً إلى الأردن حيث ستبقى في استعداد لإنزال مساعدات من الجو بالتنسيق مع عمان.

وبذلك، تنضم بلجيكا إلى بلدان غربية بينها فرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا تسعى لإيصال المساعدات إلى غزة عبر الجو في ظل تفاقم المخاوف من مجاعة واسعة في القطاع.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو: "عمليات الإنزال هذه، خطوة أولى، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تغطي على الحاجة العاجلة لتسهيل إيصال المساعدات برا". وأضاف "سأواصل مناشدة السلطات الإسرائيلية السماح بدخول هذه الشحنات إلى غزة براً في أسرع وقت ممكن".
ومن جهة أخرى قال برنامج الأغذية العالمي، ويونيسف، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو، إنّ الوقت ينفد وباتت غزة "على شفير مجاعة شاملة".
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