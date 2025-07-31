هجوم رمزي على "نيويورك تايمز" بسبب تغطية غزة

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تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الانتقادات لتغطية الصحيفة للأحداث الجارية في غزة. ولم تُعرف هوية الفاعلين حتى الآن.وجاءت الكتابة بعد ساعات من نشر الصحيفة ملاحظة تحريرية حول تعديل أجري على مقال نُشر في 24 بعنوان "الغزيون يموتون جوعًا". وبعد مرور خمسة أيام على النشر، أقرت الصحيفة بأن التقرير أشار إلى الطفل محمد زكريا المطوق بوصفه يعاني من سوء تغذية حاد، قبل أن يتبين من طبيبه وسجلاته الطبية أنه مصاب أيضًا بمشكلات صحية سابقة. وقد تم تحديث المقال ليعكس هذه المعلومات.وكانت الصور المرفقة بالمقال قد نُسبت إلى المصور ساهر الغرة. وأشارت منظمة "هونست ريبورتينغ" المعنية بمراقبة التغطية الإعلامية إلى منشورات سابقة للغرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيها هجوم في 7 تشرين الأول 2023 بأنه " في غزة"، وأشاد بإطلاق "آلاف الصواريخ" نحو ردًا على أحداث . وفي أعقاب تداول صور الطفل، قالت والدته لشبكة CNN إن ابنها يعاني من "اضطراب عضلي".