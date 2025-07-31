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عربي-دولي

هجوم رمزي على "نيويورك تايمز" بسبب تغطية غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:52
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قام مجهولون يوم الأربعاء بكتابة عبارة "نيويورك تايمز تكذب، غزة تموت" على واجهة مبنى صحيفة نيويورك تايمز في مانهاتن، كما طُليت أجزاء من الأبواب والنوافذ باللون الأحمر.
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تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الانتقادات لتغطية الصحيفة للأحداث الجارية في غزة. ولم تُعرف هوية الفاعلين حتى الآن.

وجاءت الكتابة بعد ساعات من نشر الصحيفة ملاحظة تحريرية حول تعديل أجري على مقال نُشر في 24 تموز بعنوان "الغزيون يموتون جوعًا". وبعد مرور خمسة أيام على النشر، أقرت الصحيفة بأن التقرير أشار إلى الطفل محمد زكريا المطوق بوصفه يعاني من سوء تغذية حاد، قبل أن يتبين من طبيبه وسجلاته الطبية أنه مصاب أيضًا بمشكلات صحية سابقة. وقد تم تحديث المقال ليعكس هذه المعلومات.

وكانت الصور المرفقة بالمقال قد نُسبت إلى المصور ساهر الغرة. وأشارت منظمة "هونست ريبورتينغ" المعنية بمراقبة التغطية الإعلامية إلى منشورات سابقة للغرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيها هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 بأنه "المقاومة الفلسطينية في غزة"، وأشاد بإطلاق "آلاف الصواريخ" نحو إسرائيل ردًا على أحداث المسجد الأقصى. وفي أعقاب تداول صور الطفل، قالت والدته لشبكة CNN إن ابنها يعاني من "اضطراب عضلي".

 
 
 
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