السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل

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كتب رئيس الوزراء كريتسرسون عبر منصة "إكس": "الوضع في غزة مروع جداً وتمتنع عن الالتزام بواجباتها الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة".وأضاف: "من هذا المنطلق، تطالب بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة "، داعيا الحكومة إلى السماح "بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة".