Advertisement

عربي-دولي

السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1399046-638895794676063883.jpg
Doc-P-1399046-638895794676063883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريتسرسون عبر منصة "إكس": "الوضع في غزة مروع جداً وتمتنع إسرائيل عن الالتزام بواجباتها الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة".
Advertisement

وأضاف: "من هذا المنطلق، تطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح "بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة".
 
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء السويد يطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
lebanon 24
31/07/2025 20:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: علينا أن نمنح الشراكة التجارية مع أوروبا فرصة
lebanon 24
31/07/2025 20:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين (العربية)
lebanon 24
31/07/2025 20:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات تجارية جديدة بين اليابان وأميركا لتعميق الشراكة الاقتصادية
lebanon 24
31/07/2025 20:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:09 | 2025-07-31
12:01 | 2025-07-31
12:00 | 2025-07-31
12:00 | 2025-07-31
11:55 | 2025-07-31
11:53 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24