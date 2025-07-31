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عربي-دولي
السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل
Lebanon 24
31-07-2025
|
10:20
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كتب رئيس الوزراء
السويدي
أولف
كريتسرسون عبر منصة "إكس": "الوضع في غزة مروع جداً وتمتنع
إسرائيل
عن الالتزام بواجباتها الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة".
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وأضاف: "من هذا المنطلق، تطالب
السويد
الاتحاد الأوروبي
بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة
في أسرع وقت ممكن
"، داعيا الحكومة
الإسرائيلية
إلى السماح "بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة".
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