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عربي-دولي

بعد سحب "الفرقة 98"... الجيش الإسرائيلي يقرّر سحب لواءين إضافيّين من غزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:36
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي قرر سحب لواءين إضافيين من قطاع غزة، وذلك بعد قراره السابق بسحب "الفرقة 98".
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وأوضحت القناة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" مساء الخميس، أن الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من غزة.
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