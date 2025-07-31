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عربي-دولي

بعدما خدم في غزة... إنتحار جندي إسرائيليّ

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:37
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجندي روي فاسرشتاين البالغ من العمر 24 عاماً، أنهى حياته.
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وأشارت الصحيفة إلى أنّ فاسرشتاين انتحر بعد معاناة شديدة جراء الأهوال التي واجهها في معارك قطاع غزة، حيث قضى هناك أكثر من 300 يوم. (روسيا اليوم)
 
 
 
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