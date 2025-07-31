بعدما خدم في غزة... إنتحار جندي إسرائيليّ

كشفت صحيفة " " أن الجندي روي فاسرشتاين البالغ من العمر 24 عاماً، أنهى حياته.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ فاسرشتاين انتحر بعد معاناة شديدة جراء التي واجهها في معارك ، حيث قضى هناك أكثر من 300 يوم. (روسيا اليوم)