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عربي-دولي

حقائق تُكشف لأوّل مرّة... ماذا فعلت الأميرة ديانا قبل ليلة من زواجها من تشارلز؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:53
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كشفت الأميرة الراحلة ديانا أنّها أُصيبت بنوبة شره عصبيّ، قبل ليلة من زفافها من الأمير تشارلز.
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وتحدثت ديانا في مقابلات عام 1991 و1992 عن صعوبة نومها في تلك الليلة، وقالت إنّها ركبت دراجة صغيرة وتغنت بحماسة بأنها ستتزوج من تشارلز في اليوم التالي.
 
 
في المقابل، وصفت ديانا نفسها عند بزوغ الفجر بأنه "حمل يُذبح"، لأنّها كانت تعلم ما ينتظرها من تحديّات.
 
ولفتت إلى تعلقها الكبير بتشارلز، وقالت: "كنتُ أظن أنه سيعتني بي، لكنني كنت مخطئة".
 
 
كذلك، كشفت صديقة مقربة من ديانا، أنّ "تشارلز اعترف في الليلة السابقة للزفاف بأنه لا يُحبّها، وأنه لم يرغب في الزواج منها إلا بدافع الالتزام". (ارم نيوز)
 
 
 
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