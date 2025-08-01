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عربي-دولي

حماس: ويتكوف ينظر إلى غزة بعدسة "مضلّلة"

Lebanon 24
01-08-2025 | 00:42
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استنكرت حركة حماس  الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة، ووصفتها بأنها "عرض دعائي" يهدف إلى صرف الغضب إزاء الأزمة الإنسانية الخطيرة في القطاع.
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وقالت الحركة في بيان لها الخميس إن زيارة ويتكوف تهدف إلى "قمع الغضب الناجم عن الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي حكمت على شعبنا بالجوع".

وزعمت حماس أن ويتكوف لن ينظر إلى غزة إلا من خلال "عدسة إسرائيل المضللة" وانتقدت توقفه المخطط له في مركز توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل ووصفته بأنه "مسرح موت تم إعداده لتمهيد الطريق أمام آلة الحرب".

واتهمت حماس البيت الأبيض أيضا بتمكين الأزمة، قائلة إن اعترافه الأخير بالمجاعة في غزة، دون إلقاء اللوم بشكل مباشر على إسرائيل، يرقى إلى "تبرئة الجاني" والسماح باستمرار المعاناة.

 

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