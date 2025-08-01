حماس: ويتكوف ينظر إلى غزة بعدسة "مضلّلة"

Advertisement

استنكرت حركة الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط إلى ، ووصفتها بأنها "عرض دعائي" يهدف إلى صرف الغضب إزاء الأزمة الإنسانية الخطيرة في القطاع.وقالت الحركة في بيان لها الخميس إن زيارة ويتكوف تهدف إلى "قمع الغضب الناجم عن الشراكة بين وإسرائيل والتي حكمت على شعبنا بالجوع".وزعمت حماس أن ويتكوف لن ينظر إلى غزة إلا من خلال "عدسة المضللة" وانتقدت توقفه المخطط له في مركز توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل ووصفته بأنه "مسرح موت تم إعداده لتمهيد الطريق أمام آلة الحرب".واتهمت حماس أيضا بتمكين الأزمة، قائلة إن اعترافه الأخير بالمجاعة في غزة، دون إلقاء اللوم بشكل مباشر على إسرائيل، يرقى إلى "تبرئة الجاني" والسماح باستمرار المعاناة.