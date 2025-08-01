ظاهرة فلكية نادرة تشهدها 9 دول عربية.. إليكم الموعد والتفاصيل

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ففي 2 آب 2027، سيشهد العالم أطول كسوف شمسي كلي منذ أكثر من قرن، حيث يستمرّ المشهد لما يصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، وهي مدّة غير اعتيادية تتيح لهواة والباحثين فرصة فريدة لرصد القمر وهو يحجب قرص الشمس بالكامل.



وبحسب مجلة People، سيمرّ المسار الكلي لهذا الكسوف عبر 11 دولة ومنطقة، تشمل: ، جبل طارق، ، ، ، ، مصر، ، ، اليمن، والصومال، ما يجعله أحد أكثر الكسوفات شمولاً من حيث التغطية الجغرافية. في حين تتناقل بعض المواقع الإلكترونية، شائعات حول حدوث كسوف شمسي في 2 آب 2025، تؤكد المصادر الفلكية أن هذا الحدث لن يقع في ذلك التاريخ، بل إن المشهد السماوي الأهم سيحدث في اليوم نفسه من عام 2027، ويُطلق عليه اسم "كسوف القرن" نظراً لندرته وطوله الاستثنائي.ففي 2 آب 2027، سيشهد العالم أطول كسوف شمسي كلي منذ أكثر من قرن، حيث يستمرّ المشهد لما يصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، وهي مدّة غير اعتيادية تتيح لهواة والباحثين فرصة فريدة لرصد القمر وهو يحجب قرص الشمس بالكامل.وبحسب مجلة People، سيمرّ المسار الكلي لهذا الكسوف عبر 11 دولة ومنطقة، تشمل: ، جبل طارق، ، ، ، ، مصر، ، ، اليمن، والصومال، ما يجعله أحد أكثر الكسوفات شمولاً من حيث التغطية الجغرافية.

ويبلغ عرض شريط الكسوف نحو 260 كيلومتراً، بطول يتجاوز 15 ألف كيلومتر.



ويعود هذا المشهد النادر إلى تزامن حدثين فلكيين: اقتراب القمر من الأرض، مما يجعله يبدو أكبر حجماً، ووجود الشمس في أبعد نقطة لها عن الأرض، فتبدو أصغر. هذا التفاوت في الحجم الظاهري يُضفي على الكسوف تأثيراً بصرياً فريداً ومدهشاً.



أما الكسوف الشمسي الأقرب زمنياً، فسيحدث في 21 أيلول 2025، لكنه سيكون جزئيًا فقط، حيث يحجب القمر جزءاً من قرص الشمس دون أن يغطيه بالكامل، ولن يضاهي بذلك روعة كسوف عام 2027 المنتظر. (ارم نيوز)