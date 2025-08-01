Advertisement

عربي-دولي

بوتين: ننظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية الأوكرانية

Lebanon 24
01-08-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1399475-638896617630578353.jpg
Doc-P-1399475-638896617630578353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتمكن روسيا وأوكرانيا من تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التسويات المحتملة.
Advertisement
 
وأشار إلى أن رد فعل الجانب الأوكراني على هذه الخطوة كان إيجابيا بشكل عام.

وقال بوتين إنه ينظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية الأوكرانية، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم.

وأكد أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير، وأن قوات بلاده تواصل التقدم على طول خط المواجهة، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى سلام دائم ومستدام.
 
ولفت إلى أن من يشعر بخيبة أمل من محادثات السلام فإن ذلك يعود إلى "توقعات مبالغ فيها"، مضيفا أن من المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في إطار الأمن الأوروبي الشامل. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
جولة جديدة من المحادثات الاوكرانية- الروسية في تركيا الأربعاء.. زيلينسكي: لعقد اجتماع مع بوتين
lebanon 24
01/08/2025 23:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الجرائم الأوكرانية المرتكبة ضد المدنيين قبل محادثات إسطنبول كانت تهدف إلى إفشالها
lebanon 24
01/08/2025 23:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: إسطنبول ستبقى مكاناً للمحادثات الروسية الأوكرانية ولا أماكن أخرى مطروحة على الطاولة
lebanon 24
01/08/2025 23:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله "وقائد الجيش: نظرة ايجابية
lebanon 24
01/08/2025 23:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-08-01
15:08 | 2025-08-01
14:50 | 2025-08-01
14:42 | 2025-08-01
14:19 | 2025-08-01
14:15 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24