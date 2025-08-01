بوتين: ننظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية الأوكرانية

أعرب عن أمله في أن تتمكن وأوكرانيا من تشكيل مجموعات عمل لمناقشة التسويات المحتملة.

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وأشار إلى أن رد فعل الجانب الأوكراني على هذه الخطوة كان إيجابيا .



وقال إنه ينظر بإيجابية إلى المحادثات الروسية ، خاصة بعد عودة مئات الأشخاص إلى أوطانهم.



وأكد أن أهداف روسيا في لم تتغير، وأن قوات بلاده تواصل التقدم على طول خط المواجهة، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة إلى سلام دائم ومستدام.

ولفت إلى أن من يشعر بخيبة أمل من محادثات السلام فإن ذلك يعود إلى "توقعات مبالغ فيها"، مضيفا أن من المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في إطار الأمن الشامل. (سكاي نيوز عربية)