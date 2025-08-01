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عربي-دولي
أنقرة: دعمنا لغزة مستمر وإسرائيل لا تسعى للسلام!
Lebanon 24
01-08-2025
|
16:05
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أكد
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان، الجمعة، رفض أنقرة القاطع لمحاولات
إسرائيل
تهجير
الفلسطينيين
من
قطاع غزة
وضم
الضفة الغربية
المحتلة. جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من حركة
حماس
برئاسة محمد درويش في مدينة إسطنبول.
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وأشار فيدان إلى أن إسرائيل تواصل سياسة "الإبادة الجماعية" بحق سكان غزة من خلال تجويعهم، معتبراً أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تتعامل بجدية مع جهود وقف إطلاق النار، بل تسعى لإطالة المفاوضات بهدف كسر إرادة الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.
ولفت الوزير التركي إلى أن تصاعد الضغوط الدولية أدى إلى اتساع الاعتراف بدولة فلسطين وزيادة عزلة إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعمها القوي للقضية
الفلسطينية
.
من جهته
، أوضح وفد حماس أن كميات المساعدات المحدودة التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، في ظل تفاقم المجاعة وسوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال.
ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، ما أسفر عن سقوط نحو 208 آلاف
شهيد
وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف
النازحين
، وسط حصار خانق ومنع دخول المساعدات منذ آذار الماضي.
(وكالة الأناضول)
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