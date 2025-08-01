أنقرة: دعمنا لغزة مستمر وإسرائيل لا تسعى للسلام!

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أكد هاكان فيدان، الجمعة، رفض أنقرة القاطع لمحاولات تهجير من وضم المحتلة. جاء ذلك خلال لقائه وفدًا من حركة برئاسة محمد درويش في مدينة إسطنبول.وأشار فيدان إلى أن إسرائيل تواصل سياسة "الإبادة الجماعية" بحق سكان غزة من خلال تجويعهم، معتبراً أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تتعامل بجدية مع جهود وقف إطلاق النار، بل تسعى لإطالة المفاوضات بهدف كسر إرادة الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.ولفت الوزير التركي إلى أن تصاعد الضغوط الدولية أدى إلى اتساع الاعتراف بدولة فلسطين وزيادة عزلة إسرائيل، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعمها القوي للقضية .، أوضح وفد حماس أن كميات المساعدات المحدودة التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، في ظل تفاقم المجاعة وسوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال.ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، ما أسفر عن سقوط نحو 208 آلاف وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف ، وسط حصار خانق ومنع دخول المساعدات منذ آذار الماضي.