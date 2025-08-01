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عربي-دولي

الصين ترفض سياسة العقوبات الأميركية بحق مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:30
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انتقدت الصين قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لعدم "الامتثال" لبعض التزاماتهما.
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وقالت وزارة الخارجية الصينية عبر "إكس"، تويتر سابقا: "أعربت الصين عن استيائها الشديد من قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية". 

وأردفت بكين بالقول: "نحن نجد أنه من المخيب للآمال ومن الصعب أن نفهم كيف تستمر الولايات المتحدة في غض الطرف عن الجهود الدولية المبذولة من أجل السلام". 

وستؤدي العقوبات، التي أُعلن عنها في بيان الخميس، إلى حرمان مسؤولين فلسطينيين لم تُكشف أسماؤهم من تأشيرات دخول الولايات المتحدة. وتم الإعلان عن ذلك في الوقت الذي كان فيه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يزور إسرائيل وفي الوقت الذي توقفت فيه المحادثات الدبلوماسية في الدوحة لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وبحسب البيان، أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية "لا تلتزمان بالتزاماتهما" بموجب قوانين معينة. (بالعربية)
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