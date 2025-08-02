Advertisement

عربي-دولي

آلية جديدة لتسليح كييف..مصدر يكشف خفايا المباحثات

Lebanon 24
02-08-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1399676-638897172729328880.jpeg
Doc-P-1399676-638897172729328880.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها.
Advertisement

كما أوضحت المصادر أن دول حلف الناتو وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات كييف ذات الأولوية، وفق رويترز.
مواضيع ذات صلة
التليغراف: وزير الدفاع البريطاني جون هيلي سيعلن الاثنين حملة مدتها 50 يوماً لتسليح أوكرانيا
lebanon 24
02/08/2025 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: إيران تواصل تحركاتها لتسليح الجماعات المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط
lebanon 24
02/08/2025 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن مصممة على إرساء آلية جديدة لتثبيت وقف النار
lebanon 24
02/08/2025 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا- إهدن تُطلق آلية جديدة لجمع النفايات وتدعو للالتزام بالمواعيد
lebanon 24
02/08/2025 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:06 | 2025-08-02
03:02 | 2025-08-02
01:33 | 2025-08-02
01:05 | 2025-08-02
00:53 | 2025-08-02
00:05 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24