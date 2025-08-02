آلية جديدة لتسليح كييف..مصدر يكشف خفايا المباحثات

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ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن وحلف يعملان على نهج جديد لتزويد بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها.كما أوضحت المصادر أن دول حلف وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات كييف ذات الأولوية، وفق .