تمديد الاتفاق التجاري الأميركي – المكسيكي

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أعلن الرئيس الأميركي ، الخميس، الاتفاق مع الرئيسة المكسيكية على تمديد الاتفاق التجاري الحالي لمدة 90 يومًا ريثما يتفاوض الجانبان على اتفاق جديد.وبحسب ، تتضمن الصيغة الحالية استمرار في دفع رسوم جمركية قدرها 25% على الفنتانيل و25% على السيارات و50% على الفولاذ والألمنيوم والنحاس، مع مكسيكي بـ"إنهاء الحواجز التجارية غير الجمركية فورًا". من جانبها، أوضحت عبر منصة "أكس" أنه تم تجنّب الزيادة التي كان ترامب قد فرضها بالأمر التنفيذي نفسه، وحصلت المكسيك على مهلة 90 يومًا لبناء اتفاق طويل الأجل عبر الحوار.