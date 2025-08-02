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إقتصاد
تمديد الاتفاق التجاري الأميركي – المكسيكي
Lebanon 24
02-08-2025
|
12:58
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الخميس، الاتفاق مع الرئيسة المكسيكية
كلوديا شينباوم
على تمديد الاتفاق التجاري الحالي لمدة 90 يومًا ريثما يتفاوض الجانبان على اتفاق جديد.
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وبحسب
ترامب
، تتضمن الصيغة الحالية استمرار
المكسيك
في دفع رسوم جمركية قدرها 25% على الفنتانيل و25% على السيارات و50% على الفولاذ والألمنيوم والنحاس، مع
التزام
مكسيكي بـ"إنهاء الحواجز التجارية غير الجمركية فورًا". من جانبها، أوضحت
شينباوم
عبر منصة "أكس" أنه تم تجنّب الزيادة التي كان ترامب قد فرضها بالأمر التنفيذي نفسه، وحصلت المكسيك على مهلة 90 يومًا لبناء اتفاق طويل الأجل عبر الحوار.
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