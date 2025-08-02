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عربي-دولي

ترامب يؤكد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية

Lebanon 24
02-08-2025 | 14:32
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 قالت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد مجددا دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للمنطقة هي الحل الوحيد للمنطقة المتنازع عليها.
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وفي نهاية ولايته الأولى، اعترف ترامب بمطالبات المغرب بالصحراء الغربية، التي تحتوي على احتياطيات من الفوسفات ومناطق صيد غنية.
 
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