ترامب يؤكد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية

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قالت يوم السبت إن الرئيس الأميركي أكد مجددا دعمه لسيادة على قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للمنطقة هي الحل الوحيد للمنطقة المتنازع عليها.وفي نهاية ولايته الأولى، اعترف بمطالبات المغرب بالصحراء الغربية، التي تحتوي على احتياطيات من الفوسفات ومناطق صيد غنية.