زلزال يودي بحياة عمال في منجم نحاس ضخم بتشيلي

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عثرت فرق الإنقاذ في تشيلي على جثة أحد عمال المناجم الخمسة الذين فُقدوا بعد انهيار جزئي في منجم "إل تينيينتي" للنحاس، وذلك إثر زلزال بلغت قوته 4.2 درجات ضرب المنطقة يوم الخميس الماضي.للمنجم، أندريس ميوزيك، إن هذا الاكتشاف "رغم كونه مؤلمًا، إلا أنه يؤكد أننا نسلك المسار الصحيح في جهود الإنقاذ"، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية المتبعة بدأت تؤتي ثمارها.ولا تزال عمليات الحفر مستمرة للوصول إلى العمال الأربعة الآخرين، حيث تعمل الفرق على إزالة ما تبقى من الركام في أنفاق تحت الأرض، مستخدمة معدات ثقيلة لحفر ما بين 15 إلى 20 مترًا يوميًا، وسط صعوبات فنية وخطر إضافي مع تزايد الحذر في العمليات.وقد أكدت شركة التعدين الوطنية "كوديلكو"، التي تدير المنجم، وفاة عامل آخر كان قد عُثر عليه بعد وقت قصير من وقوع الحادث، بينما لم تُحدّد هوية الجثة الثانية بعد. كما أصيب تسعة عمال آخرين بجروح متفاوتة.