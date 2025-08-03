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عربي-دولي

نبوءة عرّاف تُثير الرعب... ما توقّعه للعام 2026 مُخيف

Lebanon 24
03-08-2025 | 08:43
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قال العراف البولندي كريستوف ياتسكوفسكي إن عام 2026 سيكون الأكثر خطورة على بولندا والعالم.
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وأشار العراف، في حديث نقلته محطة إذاعة Eska، إلى أن سبب الخطورة يكمن في المشاكل المتعلقة بهجمات إرهابية وثورات وموجات لاجئين.
 
وأضافت الإذاعة: "رأى العراف البولندي أمرا مريعا في رؤيته الروحية: تدفقات اللاجئين والاضطرابات المدنية المرتبطة بتدفق المهاجرين. وعام 2026 سيكون الأكثر خطورة".

ووفقا لنبؤة العراف، ستشتد الفوضى إلى درجة أن بولندا في الفترة 2026-2028، على سبيل المثال، قد تبقى بدون رئيس على الإطلاق.

ونقلت المحطة عن العراف: "سيهرب السياسيون من البلاد خوفا من الحرب الأهلية. ستكون هناك خيانة للدولة. وسنتعرض نحن البولنديين للخداع من جانب مجموعة من السياسيين". (روسيا اليوم)

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