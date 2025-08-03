قال العراف البولندي كريستوف ياتسكوفسكي إن عام 2026 سيكون الأكثر خطورة على والعالم.

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وأشار العراف، في حديث نقلته محطة إذاعة Eska، إلى أن سبب الخطورة يكمن في المشاكل المتعلقة بهجمات إرهابية وثورات وموجات لاجئين.

وأضافت الإذاعة: "رأى العراف البولندي أمرا مريعا في رؤيته الروحية: تدفقات اللاجئين والاضطرابات المدنية المرتبطة بتدفق المهاجرين. وعام 2026 سيكون الأكثر خطورة".



ووفقا لنبؤة العراف، ستشتد الفوضى إلى درجة أن بولندا في الفترة 2026-2028، على سبيل المثال، قد تبقى بدون رئيس على الإطلاق.



ونقلت المحطة عن العراف: "سيهرب السياسيون من البلاد خوفا من . ستكون هناك خيانة للدولة. وسنتعرض نحن البولنديين للخداع من جانب مجموعة من السياسيين". (روسيا اليوم)