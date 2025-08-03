خطيب زاده: سنتفاوض مع واشنطن والسلاح بيدنا

أكد مستشار سعيد خطيب زاده أن بلاده لن تثق بالولايات المتحدة بعد الآن في أي مفاوضات محتملة.

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وأضاف أن مستقبل المنطقة ليس كما تتصوره وتل أبيب.

وحذر خطيب زاده من أن التوترات الإقليمية قد تتصاعد بسبب سياسات وإسرائيل.

وشدد على أن بلاده تسعى للسلام ولم تبدأ أي حرب في تاريخها .

وفي حديثه حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كإجراء سلمي أكد المستشار أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر في إطار معاهدة حظر الانتشار .

وأدان الهجمات الأمركية على المنشآت النووية واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. (روسيا اليوم)