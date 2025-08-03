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خطيب زاده: سنتفاوض مع واشنطن والسلاح بيدنا

Lebanon 24
03-08-2025 | 10:18
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أكد مستشار وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن بلاده لن تثق بالولايات المتحدة بعد الآن في أي مفاوضات محتملة.
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وأضاف أن مستقبل المنطقة ليس كما تتصوره واشنطن وتل أبيب.
 
وحذر خطيب زاده من أن التوترات الإقليمية قد تتصاعد بسبب سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل.
 
وشدد على أن بلاده تسعى للسلام ولم تبدأ أي حرب في تاريخها الطويل.
 
وفي حديثه حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% كإجراء سلمي أكد المستشار الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأدان الهجمات الأمركية على المنشآت النووية الإيرانية واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. (روسيا اليوم) 

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