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عربي-دولي

كارثة إنسانية.. 96% من سكان غزة يواجهون انعدام الأمن المائي

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:04
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كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي، مشيرًا إلى أن 90% من سكان غزة يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب. 
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