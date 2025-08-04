في دولة عظمى.. إسما "محمد ويحيى" يتصدران قائمة أسماء مواليد الذكور

كشفت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاءت الوطنية أن اسم "محمد" تصدّر قائمة أسماء الذكور للعام الثاني على التوالي في ، مشيرة إلى أن الإسم الذي تلاه هو "نوح".

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الأرقام أظهرت أن اسم محمد بقي في المركز الأول بين أسماء الذكور، حيث أُطلق على 5,721 طفلاً، واحتل المرتبة الأولى في 5 من 9 مناطق في إنجلترا.



كذلك، تحدثت صحيفة "ذا جويش كرونيكال" عن دخول اسم يحيى، في قائمة المئة من الأسماء الأكثر شيوعاً للأطفال المولودين في إنجلترا وويلز، وربطته بالشهيد يحيى السنوار، الرئيس السابق لحركة الإسلامية " " في .



وأوضحت الصحيفة التي تُعنى بأخبار الجالية في المتحدة وحول العالم أن اسم "يحيى" ارتفع 33 مركزاً في الترتيب مقارنة بالعام السابق، ليصبح الاسم 93 الأكثر شيوعاً بين الذكور في المملكة المتحدة بحلول عام 2024. (عربي21)