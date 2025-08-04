وزير إسرائيلي: نسعى لإنهاء الحرب في غزة

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وخلال ، اعتبر ساعر أن إسرائيل تسعى لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، مفضلا التوصل إلى حلول عبر الوسائل الدبلوماسية.واشار إلى وجود جهود أميركية لصياغة تصور لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، موكدًا أن إسرائيل تبحث هذا الملف بالتفصيل مع .وأكد أن تنوي التدخل بقوة لتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة، وأن هناك تنسيقا مستمرا بهذا الشأن.وانتقد ساعر مواقف بعض الدول الغربية، مثل وكندا وبريطانيا، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها تجاه إسرائيل تُعد بمثابة "جائزة لحماس"، وتُطيل أمد الحرب بدلا من إنهائها.ودعا هذه الدول إلى إدراك عواقب أفعالها، معتبرا أن ما قامت به يُشكل دعما غير مباشر لحماس.وأكد ساعر على أنه لا مكان لحماس في مستقبل قطاع غزة، ما لم تسلم أسلحتها وتتخلى عن نهجها المسلح، مشددا في الوقت ذاته على إدانة الإرهاب في كل مكان.