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عربي-دولي
عسكريًا.. هذا ما يتم التحضير له داخل السويداء
Lebanon 24
05-08-2025
|
09:51
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كشف مصدر سوري مقرّب من فصائل
السويداء
عن مشروع لتشكيل قوّة دفاع محلية وقوة أمن محلي باسم "حراس المدينة"، يجري التحضير له من الأهالي وبإشراف ضباط من السويداء.
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وأوضح أن الفكرة بدأت مع خمسة ضباط متقاعدين سيشرفون وفق اختصاصاتهم على التدريب والأعمال العسكرية، من دون الاستعانة بقوى خارجية أو بضباط سابقين على رأس عملهم أو بـ"قسد".
وبيّن أن المشروع خاص بالمدينة مع نية توسيعه تدريجاً على مستوى المحافظة عبر فرز العناصر بحسب الاختصاص، بهدف وقف الصراعات الداخلية.
وختم مؤكداً أن المشروع لا يزال في بداياته وأن الاجتماعات جارية للانطلاق بخطوات تنفيذية وتوحيد الكوادر في غرفة عمليات بقرار موحّد لحماية المدينة. (ارم نيوز)
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