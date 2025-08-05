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هل سيترشح ترامب لولاية جديدة؟

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:49
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددا ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح.
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وذكر ترامب، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية: "لا، من المحتمل أنني لن الترشح مرة أخرى".

ثم عاد وأضاف: "أرغب في الترشح، لقد حصلت على أفضل أرقام استطلاع رأي على الإطلاق، لأن الناس يحبون ما أفعله". (سكاي نيوز عربية) 
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