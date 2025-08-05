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عربي-دولي
هل سيترشح ترامب لولاية جديدة؟
Lebanon 24
05-08-2025
|
10:49
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه قد لا يترشح للرئاسة مجددا ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح.
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وذكر
ترامب
، في حوار مع شبكة "
سي إن
بي سي" الأميركية: "لا، من المحتمل أنني لن الترشح مرة أخرى".
ثم عاد وأضاف: "أرغب في الترشح، لقد حصلت على أفضل أرقام استطلاع رأي على الإطلاق، لأن الناس يحبون ما أفعله". (سكاي نيوز عربية)
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