ترامب يخطط لتولي ملف المساعدات الإنسانية في غزة.. تقرير يكشف

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كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، أن الأميركي السابق تخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في .وبحسب الموقع، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي مطّلع على الملف، فإن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف توجّه إلى ميامي مساء الإثنين للقاء ، وذلك بعد جولة أجراها الأسبوع الماضي شملت وقطاع غزة.وخلال الاجتماع، جرى بحث خطط لتعزيز مشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.وأوضح الموقع الأميركي: "وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، ويتجه نحو توسيع نطاق الحرب بشكل كبير. ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من المزيد من إراقة الدماء، لكنهم لم يعترضوا بشكل قاطع بعد. كما أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة التي وعد بها ترامب الأسبوع الماضي لم تُستكمل بعد".