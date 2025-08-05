Advertisement

عربي-دولي

ترامب يخطط لتولي ملف المساعدات الإنسانية في غزة.. تقرير يكشف

Lebanon 24
05-08-2025 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1401108-638900312626005912.png
Doc-P-1401108-638900312626005912.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في قطاع غزة
Advertisement

وبحسب الموقع، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي مطّلع على الملف، فإن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف توجّه إلى ميامي مساء الإثنين للقاء ترامب، وذلك بعد جولة أجراها الأسبوع الماضي شملت إسرائيل وقطاع غزة.

وخلال الاجتماع، جرى بحث خطط لتعزيز مشاركة الولايات المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.


وأوضح الموقع الأميركي: "وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، ويتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو توسيع نطاق الحرب بشكل كبير. ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من المزيد من إراقة الدماء، لكنهم لم يعترضوا بشكل قاطع بعد. كما أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة التي وعد بها ترامب الأسبوع الماضي لم تُستكمل بعد".

مواضيع ذات صلة
ما دلالات تعليق ترامب إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا؟ تقرير يكشف
lebanon 24
06/08/2025 01:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا ترحّب بالهدنة الإنسانية والإعلان عن احتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
06/08/2025 01:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: بريطانيا لا تخطط للمساعدة في حماية إسرائيل بعد "ضربة إيران"
lebanon 24
06/08/2025 01:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: آلية صندوق غزة الإنساني غير مجدية وليست الطريقة المثلى لإيصال المساعدات الإنسانية
lebanon 24
06/08/2025 01:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2025-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:41 | 2025-08-05
16:19 | 2025-08-05
16:00 | 2025-08-05
15:55 | 2025-08-05
15:31 | 2025-08-05
15:26 | 2025-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24