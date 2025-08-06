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عربي-دولي

"الكلاب تنهش الجثث".. مسؤول أممي ينقل رسالة موجعة عن غزة

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:53
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نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً جديداً تحدث فيه جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاشفاً عن مشاهد مروعة شهدها قطاع غزة الفلسطيني إبان الحرب التي تخوضها إسرائيل هناك.
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وينقل ويتال المشهد مشيراً إلى أن هناك مستشفيات مدمرة فيما هناك جثث تنهشها الكلاب في الشوارع، كاشفاً أن تصريحه العلني عن هذه الانتهاكات أدى إلى قرار بعدم تجديد تأشيرته من قبل إسرائيل.
 
ويقول ويتال إن غزة تعيش حصاراً شديداً فيما جرى منع إدخال المساعدات إيران، مشيراً إلى أنه "منذ توليه مهامه في تشرين الأول 2023، دخلت المساعدات بشكل استثنائي لا يعكس الحجم الحقيقي للاحتياج، وسط نقص في المياه، ومجاعة، وانهيار شبه تام للنظام الصحي، في ظل استمرار العنف وسقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين يومياً، بينهم أطفال".
 
ويتال أكد أيضاً أنَّ "المنظمات غير الحكومية، خاصة الفلسطينية، تُواجه قيوداً متزايدة وتجفيفاً للموارد، في حين تُمنح وكالات الأمم المتحدة تأشيرات قصيرة تخضع لتقييمات سياسية".
 
وتحدث ويتال عن حوادث تعرض مدنيين فلسطينيين لإطلاق نار خلال انتظارهم للمساعدات، سارداً كيف واجهت القوافل الإنسانية نهباً وتأخيراً متعمداً، قائلاً إن "ما يتكشف ليس معقداً أو حتمياً، بل نتيجة خيارات سياسية متعمدة".
 
واعتبر ويتال في ختام التقرير أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "مصداقية النظام الدولي على المحك بسبب الازدواجية والإفلات من العقاب".
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