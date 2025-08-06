ويتكوف يصل موسكو في زيارة حاسمة

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وصل للرئيس الأميركي ، إلى ، وفق ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الأربعاء.وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أو مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة.وأظهرت لقطات بثتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن ويتكوف شوهد وهو يقوم بنزهة في وقت مبكر من صباح الأربعاء في حديقة زاريادي مع دميترييف، مبعوث للاستثمار والتعاون الاقتصادي.