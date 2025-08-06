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ويتكوف يصل موسكو في زيارة حاسمة

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:48
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وصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، إلى موسكو، وفق ما ذكرته وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الأربعاء.
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وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن ويتكوف شوهد وهو يقوم بنزهة في وقت مبكر من صباح الأربعاء في حديقة زاريادي مع كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
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