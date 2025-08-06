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عربي-دولي
في دولة عربيّة... البحث عن طفل غرق في نهر
Lebanon 24
06-08-2025
|
06:37
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بعدما غرق في نهر
الفرات
، شارك عشرات
العراقيين
من مُختلف الأعمار في البحث عن الطفل المفقود حسين نجم المياحي.
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وأمسك المتطوعون بأيدي بعضهم البعض، وساروا في قاع النهر لتمشيطه. (ارم نيوز)
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