مع انتشار الجوع والكوليرا.. السودان يغرق في كارثة إنسانية

ذكرت صحيفة “إل موندو” أن الأزمة الإنسانية في تتفاقم، مع استمرار وانتشار الجوع والكوليرا، وصعوبة توجيه المساعدات إلى المدنيين المحاصرين بين طرفي النزاع في مناطق متعددة.وقالت الصحيفة إن أنظار العالم تتركز على الدمار الذي يُلحقه بالمدن ، والمجاعة المفروضة على غزّة، لكن كارثة أخرى تتفاقم بعيدا عن الأضواء.وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب التي تدخل عامها الثالث أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين ، فيما تصفه بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.وأدّى انعدام الثقة المتبادل والطموح للسيطرة على بين القوى المتحاربة إلى اندلاع حرب مفتوحة امتدت سريعا إلى أنحاء البلاد، مما أغرق السودان في أزمة إنسانية وأمنية بالغة الخطورة.وأضافت الصحيفة أن العاصمة الخرطوم، التي كان يقطنها نحو 6 ملايين نسمة، تحوّلت إلى مدينة شبه خالية، لم يبقَ فيها سوى بضع مئات الآلاف بعد أن تعرضت أحياء بأكملها للتدمير.