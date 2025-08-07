ملفات هامة ستبحث.. فيدان يتوجه إلى سوريا في "زيارة عمل"

Advertisement

صدر عن أن هاكان فيدان سيزور ضمن "زيارة عمل" في 7 آب الجاري وسيلتقي رئيسها أحمد .ومن المتوقع أن يتضمن اجتماع وزير الخارجية مع الرئيس السوري، تقييما للتقدم المحرز في مختلف مجالات العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الثمانية التي انقضت منذ الإطاحة بنظام ، ومواصلة تعزيز التعاون .وسيشكل تنسيق الجهود الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتعافيها، جانبا مهما من الاجتماع، وفق ما صدر عن وزارة الخارجية التركية.ومن المتوقع أن "يقيم الاجتماع مخاوف المتعلقة بالأمن القومي في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وخاصة "داعش" و"حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب"، خلال هذه الفترة التي يعد فيها الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي سوريا أكثر أهمية من أي وقت مضى".كما من المتوقع أيضا، أن يتناول الاجتماع "تصرفات وتصريحاتها التي تشكل تهديدا لاستقرار وأمن سوريا والمنطقة".وقالت الخارجية التركية إنه "في المرحلة الراهنة للعلاقات التركية ، حيث تتوافر فرص التعاون في مختلف المجالات، تولي تركيا أولوية لاستغلال هذه الفرص، بما يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين، وبما يخدم استقرار وأمن سوريا ولهذا الغرض، تتواصل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين دون انقطاع".