إسرائيل تُقرّ خطة للسيطرة على غزة تدريجياً.. وهذه هي المراحل

وأكد مكتب في بيان أن الجيش بدأ الاستعدادات اللازمة لتنفيذ عملية تهدف إلى "السيطرة على القطاع بالكامل"، في ما وصفه مراقبون بأنه تحوّل جذري في نهج تجاه غزة بعد عشرة أشهر من الحرب المتواصلة.



ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الخطة العسكرية التي يُعِدّ لها الجيش حاليًا تقتصر، في مرحلتها الأولى، على مدينة غزة فقط، وليس كامل القطاع، ما يعكس استراتيجية "تدرج ميداني" في فرض السيطرة.



وبحسب التسريبات، تتألف خطة الكابينت من مراحل متعددة:



المرحلة الأولى: إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر ممرات محددة إلى المخيمات المركزية بحلول 7 تشرين الاول.



وأشار البيان إلى "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، التي اعتمدها بأغلبية الأصوات وهي:

-نزع سلاح .



-عودة جميع المختطفين "الأحياء والأموات على حد سواء".



-نزع السلاح من قطاع غزة.



-السيطرة الأمنية على غزة.



-وجود حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة .



وقال مكتب نتنياهو أيضا في البيان إن "الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تعتقد أن الخطة البديلة التي تم تقديمها (خطة رئيس الأركان) لن تحقق هزيمة حماس أو عودة الرهائن".



في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة "احتلال" واستبدلها بـ"سيطرة" لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين.



وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن النية هي احتلال غزة بينما كلمة "السيطرة" هي للتعريف الرسمي فقط.



وأفادت "يديعوت" بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارض الخطة لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن، فيما كان رئيس أركان الجيش الأشد رفضا لخطة احتلال غزة واندلعت مواجهات حادة بينه وبين الوزراء خلال الجلسة، حيث شدد على أنه لا يوجد حل إنساني لنقل مليون شخص وأن كل شيء سيكون معقدا.



ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اقترح حذف هدف إعادة الرهائن من أهداف القتال في الحرب على غزة.