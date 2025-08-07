Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُقرّ خطة للسيطرة على غزة تدريجياً.. وهذه هي المراحل

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:04
Doc-P-1402094-638902300429485188.png
Doc-P-1402094-638902300429485188.png photos 0
وافق المجلس السياسي والأمني المصغّر في إسرائيل (الكابينت)، مساء الخميس، على مقترح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وأكد مكتب نتنياهو في بيان أن الجيش الإسرائيلي بدأ الاستعدادات اللازمة لتنفيذ عملية تهدف إلى "السيطرة على القطاع بالكامل"، في ما وصفه مراقبون بأنه تحوّل جذري في نهج الاحتلال تجاه غزة بعد عشرة أشهر من الحرب المتواصلة.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الخطة العسكرية التي يُعِدّ لها الجيش حاليًا تقتصر، في مرحلتها الأولى، على مدينة غزة فقط، وليس كامل القطاع، ما يعكس استراتيجية "تدرج ميداني" في فرض السيطرة.

وبحسب التسريبات، تتألف خطة الكابينت من مراحل متعددة:

المرحلة الأولى: إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر ممرات محددة إلى المخيمات المركزية بحلول 7 تشرين الاول.

المرحلة الثانية: نقل السكان المدنيين من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
 
وأشار البيان إلى "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، التي اعتمدها مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات وهي:
-نزع سلاح حماس.

-عودة جميع المختطفين "الأحياء والأموات على حد سواء".

-نزع السلاح من قطاع غزة.

-السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة.

-وجود حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو أيضا في البيان إن "الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تعتقد أن الخطة البديلة التي تم تقديمها (خطة رئيس الأركان) لن تحقق هزيمة حماس أو عودة الرهائن".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة "احتلال" واستبدلها بـ"سيطرة" لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين.

وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن النية هي احتلال غزة بينما كلمة "السيطرة" هي للتعريف الرسمي فقط.

وأفادت "يديعوت" بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارض الخطة لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن، فيما كان رئيس أركان الجيش الأشد رفضا لخطة احتلال غزة واندلعت مواجهات حادة بينه وبين الوزراء خلال الجلسة، حيث شدد على أنه لا يوجد حل إنساني لنقل مليون شخص وأن كل شيء سيكون معقدا.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اقترح حذف هدف إعادة الرهائن من أهداف القتال في الحرب على غزة.
