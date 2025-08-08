حرب أميركا التجارية.. هل تصمد أمامها الهند؟

Advertisement

وكانت المرحلة الأولى من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 25% قد دخلت حيّز التنفيذ، فيما يُرتقب تفعيل الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة. ومع أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد تمسكه بمصالح المزارعين ورفضه تقديم تنازلات، إلا أن طريق التهدئة يبدو معقدًا.الهند تصدّر ما قيمته 86.5 مليار دولار سنويًا إلى ، تشمل منتجات رئيسية مثل الأدوية والمجوهرات والمنسوجات. وتُشكّل التجارة مع ما يقارب 18% من صادراتها الإجمالية، ما يعني أن أي زيادة كبيرة في الرسوم قد تُضعف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.4%.ورغم محاولات تهدئة الجانب الأميركي بتقديم بعض التنازلات، إلا أن موقف الرافض لاستئناف التفاوض ترك المسؤولين الهنود في موقف حرج، خصوصًا مع تعليق محادثات كانت تُعقد للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل، حسب موقع "ذا ويك".وفي هذا السياق، ترى كبيرة المستشارين الاقتصاديين في بنك الدولة الهندي سوميا كانتي غوش، أن التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح المشتركة لا يزال ممكنًا خلال الأسابيع المقبلة.في موازاة ذلك، تبحث الهند عن بدائل تجارية، حيث أجرى رئيس الوزراء مودي محادثات مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، لبحث تعزيز التعاون التجاري. كما تنظر نيودلهي في توسيع علاقاتها الاقتصادية في جنوب وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مستلهمة من تجربة التي أعادت توجيه صادراتها إلى أسواق بديلة عقب فرض واشنطن رسومًا عليها.على صعيد آخر، لا تزال العلاقة مع عاملًا حساسًا في المعادلة. فبحسب الباحث في "تشاتام هاوس" تشيتيج باجباي، فإن جهود الهند لتنويع مصادر وارداتها الدفاعية والنفطية بدأت قبل ضغوط ترامب، ما يمنحها هامشًا لتقديم مبادرات متوازنة دون تخلي كامل عن علاقاتها مع .ويتوقع مراقبون أن تستغل الهند هذا الظرف لإعادة تقييم موقعها في التوازنات الدولية، خصوصًا علاقتها مع الصين. وقد رحّبت بكين بموقف مودي الرافض للإذعان للضغوط الأميركية، وذلك قبل مشاركته المرتقبة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.