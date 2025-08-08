وزير خارجية فنزويلا: واشنطن تنظم "مهزلة إعلامية" لتشتيت الانتباه

Advertisement

وصفت إعلان وزيرة العدل بام بوندي عن مضاعفة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال رئيس بأنه "سيرك" ومحاولة يائسة لصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية.واتهمت بوندي الرئيس بأنه "يستخدم المنظمات الإرهابية الدولية" لتهريب المخدرات إلى .وكتب وزير خارجية فنزويلا خيل عبر " " تعليقا على هذه الخطوة: "مكافأة باميلا بوندي المثيرة للشفقة هي أكثر غطاء دخاني سخافة شهدناه على الإطلاق. بينما نحن نكشف المؤامرات الارهابية التي تنظم من أراضي بلادها، تقيم هذه السيدة سيركا إعلاميا لإرضاء اليمين المتطرف الفنزويلي المهزوم".وأضاف خيل: "هذا (التصريح) لا يفاجئنا، نظرا لمصدره، فهو صادر عن نفس المسؤولة التي وعدت بنشر "قائمة ابشتاين السرية" الوهمية وغرقت في فضائح الخدمات السياسية".ورفض الوزير الفنزويلي بشكل قاطع ما وصفه بالدعاية السياسية التي يمارسها ، معتبرا أن " " الذي تقدمه بوندي هو "مهزلة ومحاولة يائسة لتحويل الانتباه عن مشاكلها الخاصة". (روسيا اليوم)