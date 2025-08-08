Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية فنزويلا: واشنطن تنظم "مهزلة إعلامية" لتشتيت الانتباه

Lebanon 24
08-08-2025 | 00:40
وصفت كاراكاس إعلان وزيرة العدل الامريكية بام بوندي عن مضاعفة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال رئيس فنزويلا بأنه "سيرك" ومحاولة يائسة لصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية.
واتهمت بوندي الرئيس الفنزويلي بأنه "يستخدم المنظمات الإرهابية الدولية" لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وكتب وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل عبر "تلغرام" تعليقا على هذه الخطوة: "مكافأة باميلا بوندي المثيرة للشفقة هي أكثر غطاء دخاني سخافة شهدناه على الإطلاق. بينما نحن نكشف المؤامرات الارهابية التي تنظم من أراضي بلادها، تقيم هذه السيدة سيركا إعلاميا لإرضاء اليمين المتطرف الفنزويلي المهزوم". 

وأضاف خيل: "هذا (التصريح) لا يفاجئنا، نظرا لمصدره، فهو صادر عن نفس المسؤولة التي وعدت بنشر "قائمة ابشتاين السرية" الوهمية وغرقت في فضائح الخدمات السياسية". 

ورفض الوزير الفنزويلي بشكل قاطع ما وصفه بالدعاية السياسية التي يمارسها من واشنطن، معتبرا أن "العرض" الذي تقدمه بوندي هو "مهزلة ومحاولة يائسة لتحويل الانتباه عن مشاكلها الخاصة". (روسيا اليوم)
