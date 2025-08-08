Advertisement

عربي-دولي

هل حددت إسرائيل موعدًا لإخلاء غزة؟ مكتب نتنياهو يوضح

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:53
Doc-P-1402360-638902724022955896.jpg
Doc-P-1402360-638902724022955896.jpg photos 0
أكد مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري جندلمان اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية لم تحدد أي موعد دقيق لإخلاء مدينة غزة، وذلك عقب قرار "الكابينيت" السيطرة على القطاع.
ونفى جندلمان، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول إلزام سكان المدينة بالإجلاء بحلول 7 تشرين الأول، موضحًا أن هذه التواريخ "لا تعكس الخطة الفعلية"، وأن إسرائيل لا تعلن عن تفاصيل تنفيذ القرار سوى ما ورد في البيان الختامي للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وكان "الكابينيت" قد عقد اجتماعًا امتد نحو عشر ساعات، من مساء الخميس حتى فجر الجمعة، أقر خلاله خطة لاحتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع. كما فوّض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش.

وأثار القرار غضب مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذي اعتبر أن الحكومة "أصدرت حكمًا بالإعدام على المحتجزين الأحياء وحكمًا بالاختفاء على الأموات".

ووفق بيان مكتب نتنياهو، فقد صادق "الكابينيت" على مقترح رئيس الحكومة لهزيمة حركة "حماس"، مع التأكيد على تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

كما حدد المجلس خمسة مبادئ رئيسية لإنهاء الحرب، جاءت بالترتيب التالي: نزع سلاح "حماس"، إعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتًا، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة حكومة مدنية بديلة، لا تتبع لا لـ"حماس" ولا للسلطة الفلسطينية. (روسيا اليوم)
16:52 | 2025-08-08
16:38 | 2025-08-08
16:34 | 2025-08-08
16:30 | 2025-08-08
16:08 | 2025-08-08
16:00 | 2025-08-08
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24