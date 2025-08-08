الجيش الإسرائيلي يفضّل وقفا جديدا لإطلاق النار في غزة بدلا من تجدد القتال.. هذا ما كشفته "نيويورك تايمز"

Advertisement

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ان رئيس أركان الجيش إيال زامير، اعترض على توسيع نطاق الحرب في غزة، بسبب إرهاق جنود الاحتياط ومستوى لياقتهم البدنية.وبحسب ما ذكرت المصادر لـ"نيويورك تايمز"، فإن القيادة العسكرية ، تفضل وقفا جديدا لإطلاق النار بدلا من تجدد القتال على جبهة غزة.وأعلن مكتب بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الجمعة، موافقة "الكابينيت" على اقتراح نتنياهو بالسيطرة على بالكامل، رغم معارضة قيادة الجيش.ووفق ثلاثة مسؤولين أميركيين، وشخص مطلع على المناقشات الإسرائيلية، تحدثوا لشبكة "إن بي سي نيوز"، فإن أي عملية عسكرية جديدة قد تشمل جهودا لاستعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة ، كما ستوسع مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق البعيدة عن القتال.وأثار إعلان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة موجة واسعة من الانتقادات والتحذيرات الدولية، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة على المدنيين والمحتجزين الإسرائيليين.ويعقد الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة الأحد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الجمعة.ويأتي الاجتماع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وقد رحبت البعثة لدى به.(سكاي نيوز)