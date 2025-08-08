Advertisement

الجيش الإسرائيلي يفضّل وقفا جديدا لإطلاق النار في غزة بدلا من تجدد القتال.. هذا ما كشفته "نيويورك تايمز"

08-08-2025 | 23:18
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اعترض على توسيع نطاق الحرب في غزة، بسبب إرهاق جنود الاحتياط ومستوى لياقتهم البدنية.
وبحسب ما ذكرت المصادر لـ"نيويورك تايمز"، فإن القيادة العسكرية الإسرائيلية، تفضل وقفا جديدا لإطلاق النار بدلا من تجدد القتال على جبهة غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الجمعة، موافقة "الكابينيت" على اقتراح نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بالكامل، رغم معارضة قيادة الجيش.

ووفق ثلاثة مسؤولين أميركيين، وشخص مطلع على المناقشات الإسرائيلية، تحدثوا لشبكة "إن بي سي نيوز"، فإن أي عملية عسكرية جديدة قد تشمل جهودا لاستعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، كما ستوسع إسرائيل مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق البعيدة عن القتال.

وأثار إعلان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة موجة واسعة من الانتقادات والتحذيرات الدولية، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة على المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة الأحد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الجمعة.

ويأتي الاجتماع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وقد رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة به.(سكاي نيوز)
