عربي-دولي

إصابات في روسيا جراء إنفجار داخل مبنى خرساني

Lebanon 24
09-08-2025 | 05:08
أُصيب 36 شخصاً في منشأة صناعية في سترليتاماك في روسيا، بسبب إنفجار خليط غازي.
وأفاد  وزير الصحة في جمهورية بشكيريا عن نقل 22 جريحاً إلى مستشفى محلي.
 
وأعلن رئيس اللجنة الحكومية للطوارئ في باشكيريا كيريل بيرفوف، أنّ "الانفجار وقع داخل مبنى خرساني، من دون إندلاع حريق". (روسيا اليوم)
