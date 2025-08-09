إصابات في روسيا جراء إنفجار داخل مبنى خرساني

أُصيب 36 شخصاً في منشأة صناعية في سترليتاماك في ، بسبب إنفجار خليط غازي.

وأفاد في بشكيريا عن نقل 22 جريحاً إلى مستشفى محلي.

وأعلن رئيس للطوارئ في باشكيريا بيرفوف، أنّ "الانفجار وقع داخل مبنى خرساني، من دون إندلاع حريق". (روسيا اليوم)